عقب الاتفاق الأميركي - الايراني.. نازحون يعودون إلى قراهم جنوباً (فيديو)

أفادت صحيفة النهار في أسرارها، أن "المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى أوعز في بيان إلى ابناء الطائفة الشيعية وخصوصاً النازحين منهم إلى التقنين في إقامة المجالس العاشورائية واعتماد الأماكن المغلقة وعدم استعمال مكبرات الصوت، وعدم إقامة التجمّعات الليلية حفاظاً على أمنهم ومنعاً لإزعاج الاخرين والتسبّب بإشكالات مع المحيط".

