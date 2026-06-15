عقب الاتفاق الأميركي - الايراني.. نازحون يعودون إلى قراهم جنوباً (فيديو)

📌 مشاهد في زفتا - قضاء النبطية تُظهر عودة النازحين إلى القرى الجنوبية عقب الاتفاق الأميركي - الايراني pic.twitter.com/7eL66f0VnT
— al jadeed news (@ALJADEEDNEWS) June 15, 2026
📌 مشاهد في زفتا - قضاء النبطية تُظهر عودة النازحين إلى القرى الجنوبية عقب الاتفاق الأميركي - الايراني pic.twitter.com/7eL66f0VnT
أفادت صحيفة النهار في أسرارها، أن "باعة أعلام لاحظوا الدول المشاركة في المونديال عدم الطلب بكثرة على شراء العلمين الإيراني والأميركي، زائد أنّ أنصار منتخب إيران لا يرفعون علمها على سياراتهم لأسباب أمنية والخشية من المسيرات الإسرائيلية".
أفادت صحيفة النهار في أسرارها، أن "المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى أوعز في بيان إلى ابناء الطائفة الشيعية وخصوصاً النازحين منهم إلى التقنين في إقامة المجالس العاشورائية واعتماد الأماكن المغلقة وعدم استعمال مكبرات الصوت، وعدم إقامة التجمّعات الليلية حفاظاً على أمنهم ومنعاً لإزعاج الاخرين والتسبّب بإشكالات مع المحيط".