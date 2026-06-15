إشارة ايرانية للرئيس عون.. ونصيحة لـ "حزب الله"! (المدن)

ووفق الصحيفة، "تناول المجتمعون جهود الحوار الداخلي اللبناني الذي يحصل بعيداً عن الإعلام، ولا سيما بين ورئيس الجمهورية جوزاف عون".وعلمت المدن أن "تواصلاً لمرات عدة حصل بين ممثلين عن حزب ، من بينهم النائب حسن فضل الله، ومستشار رئيس الجمهورية العميد المتقاعد أندريه رحال، برعاية وسيط أمني".وبحسب الصحيفة: "أبدى الإيرانيون استعدادهم لدفع هذا المسار قدماً من خلال تخفيف الاحتقان مع رئيس الجمهورية. واقتراناً للقول بالفعل، حصل تواصل مباشر بين في والعميد رحال. وكما فُهم، أبدى السفير الإيراني حرصه على العلاقات الثنائية بين وإيران، وحمل رسالة إلى رئيس الجمهورية مفادها أن طهران تحترم لبنان وسيادته، وإن مسار إسلام آباد لا يتناقض مع مساعي لبنان لوقف إطلاق النار، بل يأتي مكملاً لها. واتفق الجانبان على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بينهما، ما يسقط ما تم ترويجه حول احتمال قطع العلاقات الدبلوماسية بين بيروت وطهران".وتؤكد المعطيات الراهنة أن "بيروت وطهران تخطتا "أزمة" تعيين السفير الإيراني في بيروت ثم اعتباره غير مرغوب فيه، وتتجهان إلى إيجاد مخرج للأزمة".وأضافت الصحيفة، "إثر هذا التواصل الإيراني وما تركه من مفاعيل، أُسديت نصيحة إلى حزب الله بالإبقاء على شعرة معاوية مع رئيس سيبقى في موقعه أربع سنوات إضافية. وفُهم أن الحزب، الذي يبتغي عدم ترك الحكم يركن بالكامل إلى مسار المفاوضات، بات يدرك أن ستبقى تماطل، وأنها ليست مستعدة لتوقيع أي تفاهمات أو اتفاقات مع لبنان، وهو ما باتت رئاسة الجمهورية في صورته إلى حد ما".