"مذكرة التفاهم ومفاوضات واشنطن".. بين عون وسلام

وتطرق البحث إلى التحضيرات الجارية لانعقاد الجولة المقبلة من المفاوضات اللبنانية
الاميركية الاسرائيلية في واشنطن الأسبوع المقبل.
واعتبر الرئيسان عون وسلام ان التفاهم الاميركي
- الإيراني
يشكل عاملا ايجابياً على صعيد خفض التوتر في المنطقة ويدفع في اتجاه الحلول السلمية وانهاء حالة
الحرب.
واكد الرئيسان على ثبات الموقف اللبناني في مفاوضات واشنطن لجهة الوقف النهائي لاطلاق النار وانسحاب القوات
الاسرائيلية من الأراضي التي تحتلها وانتشار الجيش اللبناني
حتى الحدود الدولية وعودة الاسرى اللبنانيين وإطلاق مسيرة الإعمار.