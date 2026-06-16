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محليات

"مذكرة التفاهم ومفاوضات واشنطن".. بين عون وسلام

2026-06-16 | 04:55
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&quot;مذكرة التفاهم ومفاوضات واشنطن&quot;.. بين عون وسلام
"مذكرة التفاهم ومفاوضات واشنطن".. بين عون وسلام

عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام خلال اجتماع عقداه في قصر بعبدا قبل ظهر اليوم، التطورات المحلية والإقليمية الراهنة بعد الإعلان امس عن الاتفاق على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية وتقييم ردود الفعل عليها، إضافة إلى الاتصالات التي اجريت مع لبنان في هذا المجال.

وتطرق البحث إلى التحضيرات الجارية لانعقاد الجولة المقبلة من المفاوضات اللبنانية الاميركية الاسرائيلية في واشنطن الأسبوع المقبل.

‏واعتبر الرئيسان عون وسلام ان التفاهم الاميركي - الإيراني يشكل عاملا ايجابياً على صعيد خفض التوتر في المنطقة ويدفع في اتجاه الحلول السلمية وانهاء حالة الحرب.

واكد الرئيسان على ثبات الموقف اللبناني في مفاوضات واشنطن لجهة الوقف النهائي لاطلاق النار وانسحاب القوات الاسرائيلية من الأراضي التي تحتلها وانتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية وعودة الاسرى اللبنانيين وإطلاق مسيرة الإعمار.
 
 
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