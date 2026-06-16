"مذكرة التفاهم ومفاوضات واشنطن".. بين عون وسلام

عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع رئيس الدكتور نواف سلام خلال اجتماع عقداه في قصر بعبدا قبل ظهر ، التطورات المحلية والإقليمية الراهنة بعد الإعلان امس عن الاتفاق على مذكرة التفاهم بين والجمهورية الإسلامية وتقييم ردود الفعل عليها، إضافة إلى الاتصالات التي اجريت مع في هذا المجال.