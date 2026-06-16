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محليات

وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط يطلق الرؤية الاستراتيجية لقطاع التأمين في لبنان

2026-06-16 | 05:55
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وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط يطلق الرؤية الاستراتيجية لقطاع التأمين في لبنان
وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط يطلق الرؤية الاستراتيجية لقطاع التأمين في لبنان

أطلق وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط الرؤية الاستراتيجية لقطاع التأمين تحت عنوان "بناء المرونة: إصلاح قطاع التأمين في لبنان"، خلال لقاء في جامعة القديس يوسف في بيروت لمناسبة اليوبيل الذهبي للمعهد العالي لعلوم الضمان، بحضور رئيس الجامعة البروفسور فرانسوا بوادك، ومديرة المعهد البروفسورة إيرما مجدلاني، والنائب فريد البستاني، وممثّلين عن جمعية شركات الضمان، إلى جانب شخصيات أكاديمية واقتصادية ونقابية.

واستهل اللقاء بكلمات ترحيبية، فيما أشادت البروفسورة مجدلاني بدور المعهد وإنجازاته الأكاديمية وتطوره، معلنةً العمل على إنشاء وحدة بحثية متخصصة بالمخاطر والتأمين لدعم البحث العلمي وصناعة القرار.
وأكد رئيس الجامعة أهمية الشراكة بين الجامعة وقطاع التأمين خلال 50 عاماً، ودور القطاع في مواجهة المخاطر الاقتصادية والاجتماعية في لبنان، وضرورة تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لمواكبة التحولات في القطاع.
بعد ذلك، عرض وزير الاقتصاد الرؤية الإصلاحية لقطاع التأمين، مؤكداً أنه يشكل أحد أبرز القطاعات الصامدة بعد الأزمة، وأحد القنوات المالية القليلة الفاعلة في البلاد.

وقال إن استعادة الثقة بالقطاع وتحديثه يمثلان مدخلاً أساسياً لإعادة التموضع الاقتصادي للبنان، مشيراً إلى أن الرؤية تقوم على ثلاثة محاور رئيسية:
أولاً، تعزيز بنية سوق متينة ومنظمة ومرسملة، عبر رفع كفاية رأس المال، إدخال متطلبات رأسمالية مرتبطة بالمخاطر، تشجيع الدمج الطوعي، تنظيم الوسطاء والعمولات، حماية أموال العملاء، وتوسيع نطاق الرقابة، إضافة إلى معالجة ملفات عالقة مثل التأمين على الحياة وانفجار مرفأ بيروت.
ثانياً، تعزيز الإطار الرقابي عبر إعادة تفعيل المجلس الوطني للضمان بعد توقف منذ 2017، وتفعيل لجنة مراقبة هيئات الضمان عبر تعيين رئيس دائم، وإحياء مجلس الضمان التحكيمي، وإعداد قانون تأمين جديد يواكب المعايير الدولية.

ثالثاً، تطوير قطاع صحي أكثر كفاءة وعدالة عبر ضبط كلفة الاستشفاء بالتعاون مع وزارة الصحة، وتعزيز الشفافية والحوكمة في القطاع الصحي.
 
وأكد الوزير أن تنفيذ الإصلاحات سيتم ضمن مسار تشاركي وشفاف مع متابعة دقيقة للنتائج ضمن جدول زمني واضح.
وفي ختام اللقاء، قدّم رئيس الجامعة إلى الوزير البساط ميدالية الجامعة بمناسبة مرور 150 عاماً على تأسيسها.
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