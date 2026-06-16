ماذا يحصل في الخيام هذه الليلة؟

افاد مراسل "الجديد" بأن "الجيش الإسرائيلي نفذ عملية إعادة تموضع في بلدة الخيام بالتزامن مع استحداث مواقع جديدة في منطقة المعتقل وإعادة تنظيم تمركز الآليات والقوات"