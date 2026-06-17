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2026-06-17 | 13:20
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معلومات الجديد: المفاوضات اللبنانية–الإسرائيلية التي ستعقد في واشنطن تتضمن بنوداً غير معلنة في مقدّمها لائحة بأسماء عناصر من “حزب الله” في جنوب الليطاني إضافة إلى ملفات ترسيم المناطق، والانسحاب، وسلاح
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