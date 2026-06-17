معلومات الجديد: المفاوضات اللبنانية–الإسرائيلية التي ستعقد في واشنطن تتضمن بنوداً غير معلنة في مقدّمها لائحة بأسماء عناصر من “حزب الله” في جنوب الليطاني إضافة إلى ملفات ترسيم المناطق، والانسحاب، وسلاح