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وزارة الداخلية والبلديات: تمديد العمل بتراخيص عازل أشعة الشمس بصورة استثنائية
وزارة الداخلية والبلديات: تمديد العمل بتراخيص عازل أشعة الشمس بصورة استثنائية
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منظمة العفو الدولية: المنطقة التي تحظر إسرائيل العودة إليها باتت تغطي نحو 6 في المئة من مساحة لبنان
2026-06-17 | 01:06
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منظمة العفو الدولية: المنطقة التي تحظر إسرائيل العودة إليها باتت تغطي نحو 6 في المئة من مساحة لبنان
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منظمة العفو الدولية: المنطقة التي تحظر إسرائيل العودة إليها باتت تغطي نحو 6 في المئة من مساحة لبنان
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