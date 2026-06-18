قبيل مفاوضات واشنطن.. إسرائيل تناور بالنار (الجمهورية)

أكّدت مصادر ديبلوماسية وسياسية مطلعة لـصحيفة "الجمهورية"، أنّ التصعيد المتواصل في جنوب ، على رغم من المناخ الإقليمي الجديد الذي أرساه الاتفاق الأميركي - ، يؤكّد أنّ تل أبيب لا تزال تتعامل مع الساحة باعتبارها ملفاً مستقلاً عن التفاهمات الإقليمية، وتسعى إلى تحسين شروطها الميدانية قبل استئناف جولة المفاوضات اللبنانية - المقررة في واشنطن بين 23 و25 حزيران الجاري برعاية أميركية مباشرة.