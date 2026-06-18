الى اهالي الجنوب.. إعلان هام من كهرباء لبنان!

صدر عن مؤسسة كهرباء البيان الآتي:





عطفا على بيان مؤسسة كهرباء تاريخ 12/6/2026، وعلى أثر خروج محطة التحويل الرئيسية 66 ك.ف في مرجعيون من الخدمة بتاريخ 28/5/2026 بعد تعطل خط النقل عبد العال-مرجعيون 66 ك.ف. حيث دمّر برج توتر عالي بسبب الإعتداءات بالقرب من المحطة بالإضافة الى أعطال أخرى في بلدتي يحمر وقليا في البقاع الغربي.



يسرّ مؤسسة كهرباء لبنان أن تعلن للمواطنين بأنّه وعلى أثر الجهود الحثيثة التي قامت بها مع الجيش اللّبناني والصليب الأحمر الدولي، وعلى مدى أسبوع من أعمال الصيانة المتواصلة التي قامت بها فرقنا الفنيّة، تمكنت بعد ظهر من إعادة الكهربائي الى محطة التحويل الرئيسية في مرجعيون، والتي تغذي مناطق من قضائي مرجعيون وحاصبيا.



وعليه تشكر المؤسسة قيادة الجيش ومنظمة الصليب الأحمر الدولي على المؤازرة والتعاون لإنجاز هذه المهمّة في ظروف قاسية ومخاطر داهمة تحملتها فرقنا الفنية مشكورة.



كما يهمّ المؤسسة ان تفيد المواطنيين في قضاء صور، بأن الفرق الفنية التابعة للمؤسسة، قد باشرت منذ اليوم تاريخ 18/06/2026 أعمال الصيانة بمؤازرة على مسار خط صور – وادي جيلو 66 ك.ف، حيث من المتوقع ان تنجز الأشغال على أن يعاد التيار إلى محطة وادي جيلو الرئيسية خلال اليومين القادمين، ليتم بعدها مباشرة استكمال أعمال الصيانة والتأهيل على خط وادي-جيلو السلطانية 66 ك.ف .



إنّ مؤسسة كهرباء لبنان ستفيد أهالي الجنوب بأي جديد بهذا الشأن فور توفر معطيات .

