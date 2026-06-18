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محليات

أول دولة عربية تحظر منصات التواصل للأطفال تحت 15 عاماً

2026-06-18 | 08:47
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أول دولة عربية تحظر منصات التواصل للأطفال تحت 15 عاماً
أول دولة عربية تحظر منصات التواصل للأطفال تحت 15 عاماً

أعلنت الإمارات العربية المتحدة الخميس حظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 15 عاما، لتصبح أول دولة عربية تخطو هذه الخطوة، بعد دول غربية منها أستراليا وبريطانيا وكندا.

وجاء في قرار صادر عن مجلس الوزراء أنه سيتعين على منصات التواصل الاجتماعي مراقبة وتعطيل الحسابات التي أنشأها المستخدمون دون سن 15 عاما وإلا ستواجه خطر الحظر، مع إمهالها 12 شهرا للامتثال.

وورد في القرار الذي نقلته وكالة الأنباء الرسمية (وام) إنه "يُحظر على الأطفال دون هذه السن إنشاء أو استخدام أو تشغيل الحسابات الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي".

ويحظر على الأطفال "التفاعل الاجتماعي أو النشر أو التعليق أو المشاركة أو الانضمام إلى المجموعات العامة أو القنوات المفتوحة أو أي مساحات تفاعلية واسعة النطاق".

وأضاف القرار أن "الهيئات الإماراتية الناظمة للإعلام والاتصالات لها "صلاحيات اتخاذ التدابير اللازمة في حال المخالفة بما في ذلك التنبيه أو الحجب الجزئي أو الحجب الكلي للمنصات أو فرض الجزاءات الإدارية المقررة وبمراعاة التدرج فيها".
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