قبيل جولة المفاوضات مع اسرائيل.. توجيهات من الرئيس عون

ترأس رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بعد ظهر اجتماعاً في قصر بعبدا ضم قائد الجيش العماد رودولف هيكل ورئيس الوفد المفاوض السابق سيمون كرم واعضاء الوفد العسكري المفاوض والفريق الاستشاري المواكب للمفاوضات.

وتم خلال الاجتماع تقييم التطورات في والمنطقة ومنها توقيع مذكرة التفاهم بين وايران، والتحضيرات الجارية لعقد الجولة المقبلة من المفاوضات - الاميركية - الاسرائيلية في واشنطن والتي من المقرر ان تعقد في ٢٣ و٢٤ و٢٥ حزيران الجاري.



وزود الوفد المفاوض بتوجيهاته المرتكزة على ثوابت الموقف اللبناني لجهة الوقف النهائي لاطلاق النار وانسحاب الاسرائيلية من الأراضي التي تحتلها وانتشار حتى الحدود الدولية وعودة الاسرى اللبنانيين وإطلاق مسيرة الإعمار.