سلام وماكرون يبحثان دعم لبنان بعد الاتفاق الأميركي - الإيراني

رافقت اليوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في جولة على معرض Vivatech.
وبعدها عقدنا اجتماعاً بحضور وزير الخارجية الفرنسي تناولنا فيه نتائج مداولات دول مجموعة السبع مع القادة العرب حول الوضع الإقليمي عموماً، وخاصة لبنان، وكذلك تداعيات مذكرة التفاهم التي وقعتها الولايات المتحدة… pic.twitter.com/1uGWPV3RAX
— Nawaf Salam نواف سلام (@nawafsalam) June 18, 2026
رافقت اليوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في جولة على معرض Vivatech.
وبعدها عقدنا اجتماعاً بحضور وزير الخارجية الفرنسي تناولنا فيه نتائج مداولات دول مجموعة السبع مع القادة العرب حول الوضع الإقليمي عموماً، وخاصة لبنان، وكذلك تداعيات مذكرة التفاهم التي وقعتها الولايات المتحدة… pic.twitter.com/1uGWPV3RAX