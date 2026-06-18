سلام وماكرون يبحثان دعم لبنان بعد الاتفاق الأميركي - الإيراني

قال رئيس الحكومة نواف سلام: "رافقت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في جولة على معرض Vivatech. وبعدها عقدنا اجتماعاً بحضور الفرنسي تناولنا فيه نتائج مداولات دول مجموعة السبع مع العرب حول الوضع الإقليمي عموماً، وخاصة ، وكذلك تداعيات مذكرة التفاهم التي وقعتها الاميركية مع ايران".