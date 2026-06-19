"مش قادرين نتنفس".. مواطن بعد الغارة على منزله! (فيديو)

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نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر قضائي انه "بناء على استنابة قضائية فرنسية أوقف القضاء اللبناني، مواطناً يشتبه باستيراده أجهزة تُستخدم في صناعة محرّكات المسيرات التي ينتجها "حزب الله".
إعتبر رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، أن "اقتراح الرئيس الاميركي دونالد ترامب بالطلب إلى الرئيس السوري أحمد الشرع أن تبادر سوريا إلى التدخل العسكري في لبنان هو خطأ فادح، ويدل على أن الرئيس ترامب، ربما غير مطلع بشكل جيد على حقيقة الأوضاع في المنطقة عموما، وفي لبنان على وجه الخصوص، وإلا لما كان اقترح تدخل سوريا في لبنان".