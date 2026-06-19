وزارة الصحة: الغارات المكثفة للعدو الإسرائيلي منذ منتصف الليل حتى هذا الصباح تمنع إجلاء الشهداء والجرحى

إعتبر رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، أن "اقتراح الرئيس الاميركي دونالد ترامب بالطلب إلى الرئيس السوري أحمد الشرع أن تبادر سوريا إلى التدخل العسكري في لبنان هو خطأ فادح، ويدل على أن الرئيس ترامب، ربما غير مطلع بشكل جيد على حقيقة الأوضاع في المنطقة عموما، وفي لبنان على وجه الخصوص، وإلا لما كان اقترح تدخل سوريا في لبنان".