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الخارجية الإيرانية: المشاورات تجرى حاليا عبر الوسطاء لبدء المرحلة المقبلة من المفاوضات للتوصل لاتفاق نهائي
الخارجية الإيرانية: المشاورات تجرى حاليا عبر الوسطاء لبدء المرحلة المقبلة من المفاوضات للتوصل لاتفاق نهائي
الخارجية الإيرانية: تم تأجيل اجتماع الجمعة في سويسرا إلى يوم آخر
الخارجية الإيرانية: تم تأجيل اجتماع الجمعة في سويسرا إلى يوم آخر
وزارة الصحة: 47 شهيدًا و97 جريحًا في حصيلة محدثة للغارات الإسرائيلية منذ منتصف الليل وحتى بعد ظهر اليوم
وزارة الصحة: 47 شهيدًا و97 جريحًا في حصيلة محدثة للغارات الإسرائيلية منذ منتصف الليل وحتى بعد ظهر اليوم
القناة 12 الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في زرعيت بالجليل الغربي خشية تسلل طائرات مسيّرة
القناة 12 الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في زرعيت بالجليل الغربي خشية تسلل طائرات مسيّرة
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الرئيس عون: توسيع الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب والبقاع يشكل تصعيداً خطيراً ومداناً لا سيما وأنه طاول عشرات الابرياء
2026-06-19 | 07:22
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الرئيس عون: توسيع الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب والبقاع يشكل تصعيداً خطيراً ومداناً لا سيما وأنه طاول عشرات الابرياء
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الرئيس عون: ما حصل اليوم يستهدف عملياً كل المحاولات الجارية لتثبيت وقف اطلاق النار وانهاء الحرب خصوصاً بعد مذكرة التفاهم الإيرانية - الأميركية
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