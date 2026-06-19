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رئاسة الجمهورية: روبيو أكد للرئيس عون وقوف الولايات المتحدة إلى جانب لبنان والعمل من اجل تحقيق الامن والاستقرار فيه وبسط سلطة الدولة على أراضيها
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محليات

مراسل الجديد في واشنطن: الاتصال المرتقب بين روبيو وعون اليوم سيبحث تثبيت وقف النار وملف سلاح "حزب الله" ودعم الجيش اللبناني والتحضير لزيارة الرئيس إلى واشنطن

2026-06-19 | 10:53
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مراسل الجديد في واشنطن: الاتصال المرتقب بين روبيو وعون اليوم سيبحث تثبيت وقف النار وملف سلاح "حزب الله" ودعم الجيش اللبناني والتحضير لزيارة الرئيس إلى واشنطن
مراسل الجديد في واشنطن: الاتصال المرتقب بين روبيو وعون اليوم سيبحث تثبيت وقف النار وملف سلاح "حزب الله" ودعم الجيش اللبناني والتحضير لزيارة الرئيس إلى واشنطن
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مراسل الجديد في واشنطن: الاتصال المرتقب بين روبيو وعون اليوم سيبحث تثبيت وقف النار وملف سلاح "حزب الله" ودعم الجيش اللبناني والتحضير لزيارة الرئيس إلى واشنطن

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