عون وروبيو على الخط.. ماذا دار بينهما؟

وأكد روبيو خلال الاتصال استمرار دعم للبنان، مشدداً على أهمية تعزيز الأمن والاستقرار وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، إلى جانب دعم المؤسسات الشرعية، ولا سيما والقوى الأمنية.

كما جدد الأميركي موقف بلاده الداعم لمؤسسات الدولة اللبنانية، مؤكداً مواصلة العمل مع السلطات اللبنانية لتعزيز الاستقرار ومواجهة التحديات الراهنة.

من جهته، شكر الولايات المتحدة على دعمها للبنان، مشدداً على أن الأولوية تبقى لوقف الاعتداءات على الأراضي اللبنانية والتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار.

وأكد عون أن تثبيت وقف النار يشكل ركيزة أساسية لإنجاح المفاوضات اللبنانية – الأميركية – الإسرائيلية المرتقبة في واشنطن الأسبوع المقبل، والتي تهدف إلى تحقيق الأهداف التي انطلقت منها هذه المحادثات، وفي مقدمتها استعادة الأمن والاستقرار والسيادة اللبنانية وسلامة الأراضي.