الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

تفاوض أمني بين بعبدا والضاحية.. على ماذا وافق "حزب الله"؟ (المدن)

2026-06-19 | 01:27
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
تفاوض أمني بين بعبدا والضاحية.. على ماذا وافق &quot;حزب الله&quot;؟ (المدن)
تفاوض أمني بين بعبدا والضاحية.. على ماذا وافق "حزب الله"؟ (المدن)

أفادت صحيفة المدن، بأنه "قبيل الوصول إلى إعلان المنطقة الأمنية بعمق 10 كيلومترات، كان يدور في الداخل اللبناني تفاوض برعاية وسطاء أمنيين ومدنيين، بين حزب الله والقصر الجمهوري، فيما لم يكن الجيش اللبناني بعيداً من هذا المسار".

وبحسب الصحيفة، "كان محور النقاش يتمثل في أن تمسك السلطة اللبنانية بالخيط الذي انتهى إليه التفاوض الإيراني ـ الأميركي بشأن لبنان، أي البناء على تفاهمات وقف إطلاق النار وتوسيعها، بحيث تتولى الدولة اللبنانية التفاوض على الحلِّ النهائي عبر المسار الأميركي. وهو ما عكس اعترافاً ضمنيّاً بالدور الإيراني، على أن تتولى السلطة التوصل إلى تفاهمات مع إسرائيل برعاية أميركية حول الملفات العالقة، من الانسحاب الكامل وتحرير الأسرى ووقف الاعتداءات، وصولاً إلى إطلاق ورشة إعادة الإعمار.

ووفق المعطيات، كان الحكم يسعى إلى انتزاع اعتراف من حزب الله بدوره التفاوضي عبر واشنطن. ووفق ما هو متوافر من معلومات، لم يمنح الحزب موافقته أو تغطيته الكاملة لهذا المسار، إلا أنّه، وبدفع من الأدوار الاستثنائية التي لعبها رئيس مجلس النواب نبيه بري، وافق على عدم عرقلته أو غض النظر عنه، انطلاقاً من مبدأ أنَّ نجاح الدولة في هذا المسار يُعد نجاحاً للجميع".

إلا أنَّ ذلك لم ينجح في معالجة أزمة انعدام الثقة بين الضاحية وبعبدا، لا سيّما بعد ما جرى قبيل الجولة الأخيرة من الاجتماعات التفاوضية المباشرة في واشنطن، حين أبلغ الحزب الوسطاء استعداده للموافقة على وقف لإطلاق النار لمدة أربعة أيام بوساطة رعاة محليين، ليشكل دافعاً للسطلة لإنتزاع هدنة برعاية أميركية. غير أن الأمور انقلبت رأساً على عقب بعد أن طرحت السلطة في واشنطن، ومن خارج أيّ تفاهمات داخلية، فكرة الذهاب إلى ما سُمّي بـِ "المناطق التجريبية"، قبل أن تتجه إلى صياغة إعلان نيّات مع إسرائيل، اعتُبر مفتقراً إلى الحد الأدنى من السيادة، الأمر الذي تولى الرئيس بري وقيادة الحزب إسقاطه شعبياً وسياسياً.

في الواقع، لم تؤدِّ نتائج الاتفاق الأميركي ـ الإيراني إلى ردم الهوَّة بين فريقي بعبدا والضاحية، لكنّها ساهمت في إعادة هندسة بعض الخطوط، خاصةً بعد الاعتراف اللبناني بالدور الإيراني. وخلال مرحلة ما بعد توقيع الاتفاق الأيراني - الأميركي، شهد التفاوض الداخلي بين الضاحية وبعبدا زخماً ملحوظاً، تمثّل بمحاولات بعبدا إقناع حزب الله، ليس فقط بالموافقة على إقامة مناطق تجريبية داخل المنطقة المحتلة، بل أيضاً بالقبول بمبدأ الانسحاب المتبادل مع الإسرائيليين.

ويقضي هذا الطرح بأن "تبدأ إسرائيل بالانسحاب من مناطق يحددها الجيش اللبناني بالتعاون مع الأميركيين داخل المنطقة المحتلة وتسمى "مناطق تجريبية"، على أن يقابله انسحاب متزامن من جانب الحزب، بإشراف لجنة المراقبة الدولية (الميكانيزم)، وليس قوات اليونيفيل التي بات وجودها على الأرض اللبنانية محدود التأثير".

وبطبيعة الحال، فإن "الحزب الذي يؤكد باستمرار أنَّ تطبيق اتفاق 27 تشرين الثاني 2024 يبقى الخيار الأقل كلفة، أبلغ المعنيين أنّه لا يمانع العودة إلى بنوده والبدء بانسحاب من جنوب الليطاني، شرط أن تقوم إسرائيل بالمثل. وفي هذا الإطار طُرحت نظرية "المناطق التجريبية"، لكن وفق تصور رئيس مجلس النواب نبيه بري، أي على أساس القطاعات لا الأقضية. وبموجب هذا التصور تُرسم ثلاث مناطق: واحدة في القطاع الغربي، وثانية في القطاع الأوسط، وثالثة في القطاع الشرقي، على أن يبدأ الانسحاب المتبادل والتدريجي من القطاع الغربي أولاً، يتبعه انتشار الجيش اللبناني ثم يبدأ عمله تحت رقابة آلية المراقبة الدولية".
مقالات ذات صلة
تفاوض أمني بين بعبدا والضاحية.. على ماذا وافق "حزب الله"؟ (المدن)

محليات

بعبدا

الضاحية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مراسل الجديد: مسيرة اسرائيلية استهدفت دراجة نارية على طريق دير الزهراني
الغارات على لبنان.. تُلغي جولة التفاوض الايرانية - الأميركية!

اقرأ ايضا في محليات

القضاء اللبناني يوقف "سمسار المسيرات"
06:12

القضاء اللبناني يوقف "سمسار المسيرات"

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر قضائي انه "بناء على استنابة قضائية فرنسية أوقف القضاء اللبناني، مواطناً يشتبه باستيراده أجهزة تُستخدم في صناعة محرّكات المسيرات التي ينتجها "حزب الله".

06:12

القضاء اللبناني يوقف "سمسار المسيرات"

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر قضائي انه "بناء على استنابة قضائية فرنسية أوقف القضاء اللبناني، مواطناً يشتبه باستيراده أجهزة تُستخدم في صناعة محرّكات المسيرات التي ينتجها "حزب الله".

عن اقتراح ترامب بشأن سوريا ولبنان.. السنيورة: خطأ فادح
05:44

عن اقتراح ترامب بشأن سوريا ولبنان.. السنيورة: خطأ فادح

إعتبر رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، أن "اقتراح الرئيس الاميركي دونالد ترامب بالطلب إلى الرئيس السوري أحمد الشرع أن تبادر سوريا إلى التدخل العسكري في لبنان هو خطأ فادح، ويدل على أن الرئيس ترامب، ربما غير مطلع بشكل جيد على حقيقة الأوضاع في المنطقة عموما، وفي لبنان على وجه الخصوص، وإلا لما كان اقترح تدخل سوريا في لبنان".

05:44

عن اقتراح ترامب بشأن سوريا ولبنان.. السنيورة: خطأ فادح

إعتبر رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، أن "اقتراح الرئيس الاميركي دونالد ترامب بالطلب إلى الرئيس السوري أحمد الشرع أن تبادر سوريا إلى التدخل العسكري في لبنان هو خطأ فادح، ويدل على أن الرئيس ترامب، ربما غير مطلع بشكل جيد على حقيقة الأوضاع في المنطقة عموما، وفي لبنان على وجه الخصوص، وإلا لما كان اقترح تدخل سوريا في لبنان".

يحدث الآن

اخترنا لك
القضاء اللبناني يوقف "سمسار المسيرات"
06:12
عن اقتراح ترامب بشأن سوريا ولبنان.. السنيورة: خطأ فادح
05:44
الجيش الإسرائيلي: رداً على انتهاكات "حزب الله" المتكررة استهدفنا أكثر من 80 بنية تحتية وعشرات العناصر التابعة للحزب
05:36
مراسل الجديد: غارة على دفعتين إستهدفت بلدة النبطية الفوقا
05:32
قاليباف: 4 آلاف شهيد من لبنان سقطوا دفاعاً عن إيران (فيديو)
05:18
الضمان الإجتماعي يوسّع تغطيته الصحيّة.. وأعمال طبيّة جديدة
05:10
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026