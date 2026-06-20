الجيش الاسرائيلي: يمكن تحقيق الهدوء للطرفين.. بهذه الحال!

وأضافت واوية أنه في حال توقف " " عن خرق الاتفاقات وامتنع عن أنشطته العدائية، فإن الهدوء والاستقرار يمكن أن يتحققا لكل من اللبنانيين والإسرائيليين.

وأشارت إلى أن الوجود في "المنطقة الأمنية" يهدف، وفق قولها، إلى إزالة التهديدات وتفكيك البنى العسكرية التي بناها "حزب " على مدى سنوات، وليس إلى استهداف المواطنين اللبنانيين.

واعتبرت أن "مستقبلاً مختلفاً للبنانيين ممكن"، يقوم على الاستقرار والتنمية والازدهار بدلاً من دوامة المواجهات المستمرة، مضيفة أن الشعب اللبناني "يستحق دولة قوية واقتصاداً مزدهراً ومؤسسات تعمل من أجل مواطنيها".

وختمت بالقول إن تراجع نفوذ "حزب الله" من شأنه أن يزيد فرص في استعادة سيادته واتخاذ قراراته بنفسه، معتبرة أن "مستقبل لبنان يبدأ يوم يتوقف حزب الله عن احتجاز الدولة رهينة ويمنحها فرصة اختيار طريقها بنفسها".