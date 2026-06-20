قائد الجيش: الحفاظ على الأمن والاستقرار يشكل أولوية وطنية ثابتة ويمنع تحقيق الأهداف الإسرائيلية المتمثلة بزعزعة الأمن الداخلي

صدر عن وزير المالية ياسين جابر ردا على الاعتداءات الاسرائيلية والتي ادت اليوم الى تدمير كثير من الابنية والبنى التحتية في النبطية ومنطقتها كما ادت الى تدمير فرع مصرف لبنان المركزي في النبطية البيان التالي:



صحيح أن لا شيء أغلى من أرواح الناس التي تزهق منها اسرائيل يومياً العشرات، ولا ما يعوض خسارتهم، وكل الذرائع إزاء استهدافها الشيوخ والمسنيين وتدمير المساكن وتجريفها، تبقى ساقطة أمام الجرائم المرتكبة بحق البشر والحجر.

وما يزيد من العدائية الاسرائيلية أن ذلك يجري في وقت يفترض أننا دخلنا في حيز وقفٍ لاطلاق النار، فكيف بخلاف ذلك.