جابر بعد استهداف فرع مصرف لبنان: على الدول الراعية التدخل الحاسم

صدر عن ياسين جابر ردا على الاعتداءات الاسرائيلية والتي ادت الى تدمير كثير من الابنية والبنى التحتية في ومنطقتها كما ادت الى تدمير فرع المركزي في النبطية البيان التالي:



صحيح أن لا شيء أغلى من أرواح الناس التي تزهق منها اسرائيل يومياً العشرات، ولا ما يعوض خسارتهم، وكل الذرائع إزاء استهدافها الشيوخ والمسنيين وتدمير المساكن وتجريفها، تبقى ساقطة أمام الجرائم المرتكبة بحق البشر والحجر.

وما يزيد من العدائية الاسرائيلية أن ذلك يجري في وقت يفترض أننا دخلنا في حيز وقفٍ لاطلاق النار، فكيف بخلاف ذلك.