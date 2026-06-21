خبر يهم كل من يمرّ عبر الأشرفية

ستقام أمسية احتفالية ضمن فعاليات عيد الموسيقى، عند تقاطع فرن الحايك – الأشرفية (مطعم Corner 54) بحيث سيتمّ إقفال الطرقات المؤدّية إلى المطعم المذكور".
وطلبت من المواطنين "أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية، تسهيلًا لحركة السير ومنعًا للازدحام".
صدر عن العلاقات الإعلامية في حزب الله، البيان التالي:
تفقَّد قائد الجيش العماد رودولف هيكل الوحدات العملانية المنتشرة في مناطق: النبطية، النبطية الفوقا، كفررمان، شوكين، الزرارية، محيط بلدة كفرتبنيت، حيث اطّلع على الوضع العملاني ومهمات الوحدات، والتحديات التي تواجهها في ظل استمرار الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية.