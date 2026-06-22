عاجل
بيانات كبلر للملاحة البحرية: 15 سفينة عبرت مضيق هرمز منذ صباح اليوم
بيانات كبلر للملاحة البحرية: 15 سفينة عبرت مضيق هرمز منذ صباح اليوم
سي إن إن عن مصدر إسرائيلي: الانسحابات الرمزية ستشمل سحب بعض القوات من مناطق تقع على طول الخط الأصفر
سي إن إن عن مصدر إسرائيلي: الانسحابات الرمزية ستشمل سحب بعض القوات من مناطق تقع على طول الخط الأصفر
سي إن إن عن مصدر إسرائيلي: إسرائيل تدرس الإعلان عن انسحابات رمزية من أراض تحتلها جنوبي لبنان
سي إن إن عن مصدر إسرائيلي: إسرائيل تدرس الإعلان عن انسحابات رمزية من أراض تحتلها جنوبي لبنان
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد تغطيات خاصة
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
28 o
AlJadeedTv
البقاع
29 o
AlJadeedTv
الجنوب
26 o
AlJadeedTv
الشمال
28 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
25 o
AlJadeedTv
كسروان
27 o
AlJadeedTv
متن
27 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

سلاح "حزب الله".. على مراحل وممنوع الاستخدام! (الشرق الأوسط)

2026-06-22 | 01:00
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
سلاح &quot;حزب الله&quot;.. على مراحل وممنوع الاستخدام! (الشرق الأوسط)
سلاح "حزب الله".. على مراحل وممنوع الاستخدام! (الشرق الأوسط)

علمت «الشرق الأوسط» من مصدر وزاري، أن جولة المفاوضات الخامسة التي تُعقد على المستويين السياسي والعسكري، ستشهد فور افتتاحها إصراراً من رئيس الوفد اللبناني، السفير السابق سيمون كرم، على ضرورة تثبيت وقف النار، في ظل السخونة المسيطرة على العلاقات الأميركية- الإسرائيلية، في ضوء هجوم ترمب غير المسبوق على نتنياهو.

وقال المصدر الوزاري إن تثبيته يعبِّد الطريق أمام البحث في جدول زمني لانسحاب إسرائيل من الجنوب، في مقابل تعهد لبنان بتحويل جنوب نهر الليطاني لمنطقة آمنة خالية من السلاح، وهذا ما أخذه الرئيس بري على عاتقه بالإنابة عن «حزب الله»، شرط أن يتم التفاهم على جدول مماثل لسحب سلاح الحزب أو احتوائه بدءاً من شمال النهر، باعتبار أنه شأن داخلي، متمنياً على الجانب الأميركي أن يتفهَّم وجهة نظر لبنان بتوفير الضمانات لمنع الحزب من استخدامه والضغط على إسرائيل للتجاوب، على أن يبقى على التزامه بسحبه تدريجياً حتى الحدود الدولية للبنان مع سوريا.

وكشف عن أن اتصال وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو برئيس الجمهورية بقي تحت سقف تثبيت وقف إطلاق النار، كأساس للبحث في جدول زمني لانسحاب إسرائيل، في مقابل نشر الجيش في المناطق التي تنسحب منها إسرائيل. وقال إن روبيو طرح سحب سلاح حزب الله، وهذا ما تعهدت به الحكومة بتطبيق حصريته بيد الدولة.

وأكد أن معارضة بري لتقسيم الجنوب إلى مناطق تجريبية كان قد طرحها على الموفد الرئاسي العميد أندريه رحال، وناقشها مستشاره السياسي علي حمدان مع السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى، قبل أن يغادر إلى واشنطن للِّحاق بوفد الخارجية الأميركية، مُبدياً له الأسباب التي تقف وراء معارضته، والاستعاضة عنها بتقسيم الجنوب إلى أقضية تأخذ بعين الاعتبار تلك المشتعلة منها؛ خصوصاً أنها ستطرح كبند في سياق البحث في الانسحاب الإسرائيلي الذي يلي تثبيت وقف النار.

ورداً على سؤال، قال المصدر إن مذكرة التفاهم الموقَّعة بين واشنطن وطهران برعاية باكستانية هي موضع ترحيب من قبل عون وحكومة الرئيس نواف سلام.
 
وأكد أن البحث في جدول الانسحاب الإسرائيلي يتلازم مع تعهد لبنان ببرنامج لجمع سلاح «حزب الله»؛ لكن على مراحل، بشرط أن يلتزم بعدم استخدامه، على أن يبدأ في مرحلته الأولى من جنوب نهر الليطاني.
 
 
 
مقالات ذات صلة
سلاح "حزب الله".. على مراحل وممنوع الاستخدام! (الشرق الأوسط)

محليات

الشرق الأوسط

حزب الله

العودة الى الأعلى
Aljadeed
لا حل لسلاح "حزب الله".. دون التفاهم مع ايران! (المدن)
بري: اسرائيل طلبت وقف النار.. وتعهدتُ بالإنابة عن "حزب الله"

اقرأ ايضا في محليات

تحذير إلى سالكي طريق جبيل - شكا
04:27

تحذير إلى سالكي طريق جبيل - شكا

اعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل في بيان، "تنفيذ أعمال صيانة ومعالجة للحفر وأشغال تزفيت على الطريق الساحلي الممتد من جبيل إلى شكا، على كلا المسربين، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء 23 حزيران 2026 ولمدة ستة أيام.

وتشمل الأعمال إعادة تأهيل وتعبيد وتزفيت المقطع الممتد من نفق شكا إلى جسر المسيلحة، وذلك تحت إشراف الهيئة العليا للإغاثة".

ودعت الوزارة المواطنين وسائقي المركبات إلى" التقيد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي والإشارات المرورية الموضوعة في موقع الأشغال، وإبداء أقصى درجات التعاون خلال فترة التنفيذ، بما يساهم في إنجاز الأعمال ضمن المهل المحددة وتأمين السلامة العامة وانسيابية الحركة المرورية".

04:27

تحذير إلى سالكي طريق جبيل - شكا

اعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل في بيان، "تنفيذ أعمال صيانة ومعالجة للحفر وأشغال تزفيت على الطريق الساحلي الممتد من جبيل إلى شكا، على كلا المسربين، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء 23 حزيران 2026 ولمدة ستة أيام.

وتشمل الأعمال إعادة تأهيل وتعبيد وتزفيت المقطع الممتد من نفق شكا إلى جسر المسيلحة، وذلك تحت إشراف الهيئة العليا للإغاثة".

ودعت الوزارة المواطنين وسائقي المركبات إلى" التقيد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي والإشارات المرورية الموضوعة في موقع الأشغال، وإبداء أقصى درجات التعاون خلال فترة التنفيذ، بما يساهم في إنجاز الأعمال ضمن المهل المحددة وتأمين السلامة العامة وانسيابية الحركة المرورية".

بالفيديو - انهيار مبنى فوق جرافة في طرابلس
04:24

بالفيديو - انهيار مبنى فوق جرافة في طرابلس

أثناء أعمال الهدم في شارع سوريا بطرابلس.. انهيار المبنى فوق الجرافة

04:24

بالفيديو - انهيار مبنى فوق جرافة في طرابلس

أثناء أعمال الهدم في شارع سوريا بطرابلس.. انهيار المبنى فوق الجرافة

وزير الدفاع استقبل السفير السعودي في لبنان فهد الدوسري في زيارة تعارف
03:50

وزير الدفاع استقبل السفير السعودي في لبنان فهد الدوسري في زيارة تعارف

استقبل وزير الدفاع اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة اليوم سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان فهد بن عبد الرحمن الدوسري، في زيارة تعارف لمناسبة تسلمه مهامه الجديدة.

03:50

وزير الدفاع استقبل السفير السعودي في لبنان فهد الدوسري في زيارة تعارف

استقبل وزير الدفاع اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة اليوم سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان فهد بن عبد الرحمن الدوسري، في زيارة تعارف لمناسبة تسلمه مهامه الجديدة.

يحدث الآن

اخترنا لك
تحذير إلى سالكي طريق جبيل - شكا
04:27
بالفيديو - انهيار مبنى فوق جرافة في طرابلس
04:24
وزير الدفاع استقبل السفير السعودي في لبنان فهد الدوسري في زيارة تعارف
03:50
في لبنان.. إقامة ذهبية؟
03:40
الرئيس عون تلقى اتصالاً من فانس وكوشنر ورئيس الوزراء القطري
03:35
فريد البستاني: إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف مع تعديلات صندوق النقد ضرورة ملحّة
03:35
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026