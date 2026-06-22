فريد البستاني: إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف مع تعديلات صندوق النقد ضرورة ملحّة

أكد رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية النائب الدكتور فريد البستاني، في تصريح أدلى به من ، أنه سيشارك في المناقشات المتعلقة بمشروع قانون إعادة هيكلة المصارف في لجنة المال، مشيراً إلى أن اللجنة ستدرس الملاحظات التي طلبها ، كما ستواكب نتائج المشاورات الجارية بين وحاكم .

وقال: "أنا إيجابي جداً حيال إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف بعد إدخال التعديلات المطلوبة عليه من قبل صندوق النقد الدولي، وأتمنى أن يتم إقراره بأقرب وقت، لأنه يشكل رسالة حسن نية إلى ، ويؤكد استعداد للأخذ بالملاحظات الإصلاحية التي تصب أولاً في مصلحته الوطنية".

وفي ما يتعلق بقانون الانتظام المالي، اعتبر البستاني أن لبنان دخل مرحلة منذ عام 2025 مع انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وتشكيل حكومة جديدة، وتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان إلى جانب إدارة جديدة للمصرف المركزي، ما يفرض مقاربة مختلفة لمعالجة الأزمة المالية.