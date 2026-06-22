وزير الدفاع استقبل السفير السعودي في لبنان فهد الدوسري في زيارة تعارف

استقبل اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة سفير لدى فهد بن عبد الرحمن الدوسري، في زيارة تعارف لمناسبة تسلمه مهامه الجديدة.

أكد الجانبان خلال اللقاء على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بالمملكة ، ونوّه الوطني بالمواقف الداعمة التي تتخذها المملكة إلى جانب لبنان دولةً وشعبًا ومؤسسات، وبالدور الذي تضطلع به في دعم استقراره وتعزيز مقومات صموده، لا سيما من خلال المشاركة في الجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف دائم للأعمال العدائية في لبنان والمنطقة، مثمنًا القرار الأخير بإعادة فتح الأسواق السعودية أمام الصادرات لما يحمله من انعكاسات إيجابية على الاقتصاد اللبناني.



، أكد السعودي حرص بلاده على مواصلة دعم الدولة اللبنانية، مشددًا على متانة الروابط التي تجمع الشعبين الشقيقين وحرص المملكة على أمن لبنان واستقراره.

وفي ختام اللقاء، تمنى وزير الدفاع الوطني للسفير الدوسري التوفيق في مهامه الجديدة في لبنان، بما يخدم العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين.