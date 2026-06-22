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محليات

وزير الدفاع استقبل السفير السعودي في لبنان فهد الدوسري في زيارة تعارف

2026-06-22 | 03:50
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وزير الدفاع استقبل السفير السعودي في لبنان فهد الدوسري في زيارة تعارف
وزير الدفاع استقبل السفير السعودي في لبنان فهد الدوسري في زيارة تعارف

استقبل وزير الدفاع اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة اليوم سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان فهد بن عبد الرحمن الدوسري، في زيارة تعارف لمناسبة تسلمه مهامه الجديدة.

أكد الجانبان خلال اللقاء على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع لبنان بالمملكة العربية السعودية، ونوّه وزير الدفاع الوطني بالمواقف الداعمة التي تتخذها المملكة إلى جانب لبنان دولةً وشعبًا ومؤسسات، وبالدور الذي تضطلع به في دعم استقراره وتعزيز مقومات صموده، لا سيما من خلال المشاركة في الجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف دائم للأعمال العدائية في لبنان والمنطقة، مثمنًا القرار الأخير بإعادة فتح الأسواق السعودية أمام الصادرات اللبنانية لما يحمله من انعكاسات إيجابية على الاقتصاد اللبناني.

من جهته، أكد السفير السعودي حرص بلاده على مواصلة دعم الدولة اللبنانية، مشددًا على متانة الروابط التي تجمع الشعبين الشقيقين وحرص المملكة على أمن لبنان واستقراره.
وفي ختام اللقاء، تمنى وزير الدفاع الوطني للسفير الدوسري التوفيق في مهامه الجديدة في لبنان، بما يخدم العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين.
 
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