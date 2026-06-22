مصادر مطلعة لـ"الجديد": سفيرة لبنان في واشنطن تؤكد أن أي مقاربة للملفات اللبنانية تستوجب التنسيق المباشر مع الرئيس عون واحترام سيادة لبنان واستقلال قراره الوطني

معلومات الجديد: تنسيق سعودي–قطري مباشر دخل بقوة على خط الملف اللبناني عبر الأمير يزيد بن فرحان والوزير القطري محمد الخليفي وبالتواصل مع الحكومة اللبنانية ورئيسها نواف سلام

معلومات الجديد: تنسيق سعودي–قطري مباشر دخل بقوة على خط الملف اللبناني عبر الأمير يزيد بن فرحان والوزير القطري محمد الخليفي وبالتواصل مع الحكومة اللبنانية ورئيسها نواف سلام

معلومات الجديد: تنسيق سعودي–قطري مباشر دخل بقوة على خط الملف اللبناني عبر الأمير يزيد بن فرحان والوزير القطري محمد الخليفي وبالتواصل مع الحكومة اللبنانية ورئيسها نواف سلام

مصادر دبلوماسية للجديد: محادثات لوسيرن كرّست وقف إطلاق النار الذي أصرت إيران على أن يشمل اليمن والعراق ولبنان

مصادر دبلوماسية للجديد: محادثات لوسيرن كرّست وقف إطلاق النار الذي أصرت إيران على أن يشمل اليمن والعراق ولبنان

مصادر دبلوماسية للجديد: محادثات لوسيرن كرّست وقف إطلاق النار الذي أصرت إيران على أن يشمل اليمن والعراق ولبنان

مصادر دبلوماسية لـ"لجديد": الوسطاء تتصدرهم قطر والسعودية من خلال وزير الدولة محمد بن عبد العزيز الخليفي والأمير يزيد بن فرحان دخلوا بثقلهم على الملف اللبناني بالتواصلِ المباشر مع الرئيسِ سلام