خيم صور.. "راجعة"! (أسرار النهار)

اعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل في بيان، "تنفيذ أعمال صيانة ومعالجة للحفر وأشغال تزفيت على الطريق الساحلي الممتد من جبيل إلى شكا، على كلا المسربين، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء 23 حزيران 2026 ولمدة ستة أيام.



وتشمل الأعمال إعادة تأهيل وتعبيد وتزفيت المقطع الممتد من نفق شكا إلى جسر المسيلحة، وذلك تحت إشراف الهيئة العليا للإغاثة".



ودعت الوزارة المواطنين وسائقي المركبات إلى" التقيد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي والإشارات المرورية الموضوعة في موقع الأشغال، وإبداء أقصى درجات التعاون خلال فترة التنفيذ، بما يساهم في إنجاز الأعمال ضمن المهل المحددة وتأمين السلامة العامة وانسيابية الحركة المرورية".