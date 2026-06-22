الرئاسة اللبنانية: الرئيس عون ابرق الى امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني معزياً بضحايا الانفجار المؤسف الذي وقع في مصنع برزان

مصادر دبلوماسية للجديد: لا إنسحاب إسرائيلي من لبنان إلا عن طريقِ مفاوضات واشنطن على اعتبار انه على طاولة واشنطن فقط توضع الاليات التنفيذية لقرار وقف اطلاق النار

مصادر دبلوماسية للجديد: لا إنسحاب إسرائيلي من لبنان إلا عن طريقِ مفاوضات واشنطن على اعتبار انه على طاولة واشنطن فقط توضع الاليات التنفيذية لقرار وقف اطلاق النار