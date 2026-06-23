ملف السلاح مؤجل.. والفصل بين إيران ولبنان بات أكثر تعقيدًا (الشرق الأوسط)

كشفت مصادر وزارية مقربة من الرئاسة لـصحيفة "الشرق الأوسط" عن وجود ارتياح حذر لدى الرئاسة اللبنانية حيال ما تم التوصل إليه حتى الآن، معتبرة أن "العبرة تبقى بالتنفيذ خصوصاً أن تجاربنا السابقة لا تشجع".

وأكدت مصادر أن رحب خلال الاتصال الثلاثي بفكرة تشكيل خلية لضمان وقف شامل لإطلاق النار والانسحاب في المرحلة اللاحقة، مشددةً على أن هذا الطرح لا يتعارض مع مسار المفاوضات - الجارية في بل يتكامل معه.



وأشارت المصادر إلى أن ملف سلاح " " يبقى من الملفات الأساسية بالنسبة إلى الجانب الأميركي، فيما ستتم مناقشة الآليات التنفيذية المرتبطة به في مرحلة لاحقة.



وفي رد على الانتقادات التي ترفض إعادة ربط الملف اللبناني بإيران، تقول المصادر: "الفصل الكامل بين الملفين اللبناني والإيراني بات أكثر تعقيداً بعد سنوات من ارتباط قرار الحزب بطهران"، لكنها شددت في المقابل على مستمرة في مسارها التفاوضي لإعادة الاستقرار، مؤكدةً أن أي تفاهمات خارجية يجب أن تكون عاملاً مساعداً للحل وليست بديلاً عن دور ".