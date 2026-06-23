ملف السلاح مؤجل.. والفصل بين إيران ولبنان بات أكثر تعقيدًا (الشرق الأوسط)

وأكدت مصادر أن الرئيس عون
رحب خلال الاتصال الثلاثي بفكرة تشكيل خلية لضمان وقف شامل لإطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي
في المرحلة اللاحقة، مشددةً على أن هذا الطرح لا يتعارض مع مسار المفاوضات اللبنانية
- الإسرائيلية
الجارية في واشنطن
بل يتكامل معه.
وأشارت المصادر إلى أن ملف سلاح "حزب الله
" يبقى من الملفات الأساسية بالنسبة إلى الجانب الأميركي، فيما ستتم مناقشة الآليات التنفيذية المرتبطة به في مرحلة لاحقة.
وفي رد على الانتقادات التي ترفض إعادة ربط الملف اللبناني بإيران، تقول المصادر: "الفصل الكامل بين الملفين اللبناني والإيراني بات أكثر تعقيداً بعد سنوات من ارتباط قرار الحزب بطهران"، لكنها شددت في المقابل على أن الدولة اللبنانية
مستمرة في مسارها التفاوضي لإعادة الاستقرار، مؤكدةً أن أي تفاهمات خارجية يجب أن تكون عاملاً مساعداً للحل وليست بديلاً عن دور الدولة اللبنانية
".