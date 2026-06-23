خلية لتثبيت وقف إطلاق النار.. ودور أساسي لقطر (اللواء)

قالت مصادر سياسية مطلعة لـصحيفة "اللواء" ان الإتصالات الأميركية والقطرية رفيعة المستوى التي تلقّاها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون صبت في دعم توجهه القاضي بأن يفاوض عن نفسه مع ترحيبه لأية مساعدة. ولفتت الى ان اقتراح خلية لتثبيت وقف اطلاق النار في لبنان يرفد المطالبة الرسمية في هذا الشأن.

وأكدت ان المفاوضات اللبنانية في واشنطن ستتناول المناطق التجريبية التي ستكون بعهدة وموضوع الانسحاب من الجنوب على الرغم من ان هذه النقطة غير محسومة بعد الا اذا قامت ضغوطات لتحديد توقيت لذلك.



اما ملف نزع سلاح حزب لله فينتظر التسوية المتكامل وفق المصادر نفسها.



ولكن بحسب المصادر المتابعة لأجواء الاتصالات، فإنه حتى الساعة تبقى فكرة إنشاء خلية في اطار المناقشات والافكار التي تبحث، ولم يتحدد بعد دورها الأساسي والدول التي ستضمها.



وتحدثت معلومات عن "دور قطري أساسي في حل الموضوع اللبناني بتنسيق مع ، وأن قطر ستكون صلة الوصل بين وطهران وواشنطن، على أن تتولى واشنطن التواصل مع كيان الاحتلال بتل أبيب التي ما زالت حتى هذه اللحظة متشددة في مسألة الإنسحاب من المناطق المحتلة بالجنوب.



وأضافت المصادر: ان لا تعارض بين ما يجري في سويسرا بشأن الملف اللبناني وما يجري من مفاوضات في واشنطن، وخطوة إنشاء خلية متفاهم عليها ضمن الإدارة الأميركية ولا سيما بين نائب الرئيس جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو الذي ما زال الملف اللبناني بيده.