خلية لتثبيت وقف إطلاق النار.. ودور أساسي لقطر (اللواء)

وأكدت ان المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية
في واشنطن ستتناول المناطق التجريبية التي ستكون بعهدة الجيش اللبناني
وموضوع الانسحاب الإسرائيلي
من الجنوب على الرغم من ان هذه النقطة غير محسومة بعد الا اذا قامت ضغوطات لتحديد توقيت لذلك.
اما ملف نزع سلاح حزب لله فينتظر مشهد
التسوية المتكامل وفق المصادر نفسها.
ولكن بحسب المصادر المتابعة لأجواء الاتصالات، فإنه حتى الساعة تبقى فكرة إنشاء خلية في اطار المناقشات والافكار التي تبحث، ولم يتحدد بعد دورها الأساسي والدول التي ستضمها.
وتحدثت معلومات عن "دور قطري أساسي في حل الموضوع اللبناني بتنسيق مع السعودية
، وأن قطر ستكون صلة الوصل بين بيروت
وطهران وواشنطن، على أن تتولى واشنطن التواصل مع كيان الاحتلال بتل أبيب التي ما زالت حتى هذه اللحظة متشددة في مسألة الإنسحاب من المناطق المحتلة بالجنوب.
وأضافت المصادر: ان لا تعارض بين ما يجري في سويسرا بشأن الملف اللبناني وما يجري من مفاوضات في واشنطن، وخطوة إنشاء خلية متفاهم عليها ضمن الإدارة الأميركية ولا سيما بين نائب الرئيس جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو الذي ما زال الملف اللبناني بيده.