صلاحيات كاملة للجيش جنوب الليطاني.. وخطة مصرية لاحتواء السلاح؟ (الديار)

أفادت صحيفة "الديار" أنه وفقا لأوساط سياسية بارزة، فان الترتيبات الامنية المقترحة خلال عملية التفاوض بين الاميركيين والايرانيين والوسيطين الباكستاني والقطري، انحصرت في كيفية تطبيق الاتفاقات السابقة حول الملف اللبناني لتامين الامن المتبادل بين واسرائيل وتعزيز الاستقرار على جانبي الحدود بمنح الصلاحيات الكاملة باشراف اميركي للسيطرة على المنطقة الممتدة من الحدود الى جنوب الليطاني بعد رفض الإيرانيين اي بحث في ملف سلاح شمال الليطاني وعلى مساحة الارض ، الا بعد الانسحاب الاسرائيلي الكامل، وعندها يتم حل ملف السلاح داخليا في حوار بين المقاومة والسلطات اللبنانية، باعتباره ملفا داخليا، وهو موقف نسق مسبقا مع حزب ورئيس .