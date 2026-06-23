بعد اتصال عراقجي بالرئيس عون.. ما الذي يُحضَّر بين بعبدا وحارة حريك؟ (أسرار النهار)

اعتبر مستشار سياسي ورئاسي سابق أنّ اتصال عباس عراقجي برئيس الجمهورية جوزاف عون كسر القطيعة بين الأخير و" الشيعي" لا سيما " ". وأكد المستشار أنّ زيارة عراقجي إلى ستتزامن مع انعقاد اجتماع رفيع المستوى بين والنائب محمد رعد قد تسبقه زيارة للنائب حسن فضل إلى قصر . كما تحدّث عن أنّ زيارة عراقجي ستبحث في مخرج لحل قضية الايراني المعيّن في .