أسعار المحروقات تنخفض.. كم بلغت؟

أصدرت أصحاب محطات المحروقات في جدول الأسعار الجديد للمحروقات الثلاثاء الواقع فيه 23 حزيران 2026، وقد سُجل انخفاض في أسعار صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 21 ألف ليرة، والمازوت 26 ألف ليرة، و قارورة 62 ألف ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:











