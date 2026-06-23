مراسل الجديد: إصابة 3 شبان أحدهم بحالة حرجة بعدما أطلق جنود الجيش الإسرائيلي النار باتجاههم أثناء وجودهم قرب جرافة كانت تعمل على فتح طريق في حي الدير ببلدة النبطية الفوقا