تزامناً مع مفاوضات واشنطن.. عون يرأس اجتماعاً بحضور قائد الجيش ​

وقال الرئيس عون
أن "تطورات الأيام الماضية اثبتت صحة خيارنا بالذهاب الى التفاوض لأنه السبيل الوحيد المعتمد على مستوى العالم
كله لتحقيق الأهداف الوطنية واستعادة كل الحقوق".
وأضاف: "ذهبنا اليوم
، وفي اليومين المقبلين، إلى جولة جديدة
نأمل أن تكون حاسمة على طريق إنجاز ما نريد من خير لوطننا وشعبنا، وهذا الخير نراه في استعادة سيادة لبنان
كاملة على كل ذرة تراب وبسط سلطة الدولة على
كامل أرضنا".
ولفت: "نقول اليوم بأننا لن نقبل إلا بزوال الاحتلال الإسرائيلي
عن جنوب لبنان وبسقوط الوصايات الخارجية معاً، لأن خيارنا الوحيد هو سيادتنا الوطنية، ورهاننا الأوحد هو الدولة اللبنانية
التي وحدها لا غير، تحمي الجميع وتصون حريات وكرامات الجميع، وتثمّر التضحيات، وترفع كل أصناف الخوف والغبن عن الجميع".
وشد على أن "هذه أمثولة تاريخنا المعاصر، وهذه إرادة شعبنا، وقد أقسمنا على تجسيدها لمصلحة لبنان وخير جميع اللبنانيين".