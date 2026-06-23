تزامناً مع مفاوضات واشنطن.. عون يرأس اجتماعاً بحضور قائد الجيش ​

ترأس رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بعد ظهر اجتماعاً حضره قائد الجيش العماد رودولف هيكل وأعضاء الفريق الاستشاري المواكب للمفاوضات اللبنانية-الأميركية-الإسرائيلية في واشنطن، وذلك لمتابعة مداولات اجتماع الوفد اللبناني الدبلوماسي والعسكري في الجولة الخامسة من المفاوضات.



وقال أن "تطورات الأيام الماضية اثبتت صحة خيارنا بالذهاب الى التفاوض لأنه السبيل الوحيد المعتمد على مستوى كله لتحقيق الأهداف الوطنية واستعادة كل الحقوق".



وأضاف: "ذهبنا ، وفي اليومين المقبلين، إلى جولة نأمل أن تكون حاسمة على طريق إنجاز ما نريد من خير لوطننا وشعبنا، وهذا الخير نراه في استعادة سيادة كاملة على كل ذرة تراب وبسط سلطة كامل أرضنا".



ولفت: "نقول اليوم بأننا لن نقبل إلا بزوال الاحتلال عن جنوب لبنان وبسقوط الوصايات الخارجية معاً، لأن خيارنا الوحيد هو سيادتنا الوطنية، ورهاننا الأوحد هو الدولة التي وحدها لا غير، تحمي الجميع وتصون حريات وكرامات الجميع، وتثمّر التضحيات، وترفع كل أصناف الخوف والغبن عن الجميع".



وشد على أن "هذه أمثولة تاريخنا المعاصر، وهذه إرادة شعبنا، وقد أقسمنا على تجسيدها لمصلحة لبنان وخير جميع اللبنانيين".