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محليات

الرئيس بري: لتثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من الأراضي التي تحتلها وصولاً إلى الحدود الدولية وانتشار الجيش اللبناني وعودة الأهالي إلى بلداتهم تمهيدا لإطلاق ورشة إعادة الإعمار

2026-06-23 | 12:21
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الرئيس بري: لتثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من الأراضي التي تحتلها وصولاً إلى الحدود الدولية وانتشار الجيش اللبناني وعودة الأهالي إلى بلداتهم تمهيدا لإطلاق ورشة إعادة الإعمار
الرئيس بري: لتثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من الأراضي التي تحتلها وصولاً إلى الحدود الدولية وانتشار الجيش اللبناني وعودة الأهالي إلى بلداتهم تمهيدا لإطلاق ورشة إعادة الإعمار
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الرئيس بري: لتثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من الأراضي التي تحتلها وصولاً إلى الحدود الدولية وانتشار الجيش اللبناني وعودة الأهالي إلى بلداتهم تمهيدا لإطلاق ورشة إعادة الإعمار

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بشرى سارة لأهالي النبطية
14:08

بشرى سارة لأهالي النبطية

اعلنت بلدية النبطية، في بيان، انه "بفضل الجهود الحثيثة والتعاون المشترك بين مؤسسة كهرباء لبنان وبلدية مدينة النبطية، وبمتابعة مستمرة من النائب الحاج هاني قبيسي، وبمؤازرة كريمة من مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، تم إنجاز أعمال إصلاح خط كهرباء الخدمات الأساسي (المعروف بـ "خط 66")، والذي يُعد الشريان الحيوي لتغذية آبار المياه والمستشفيات في المدينة.

كما اعلنت ان "عملية ضخ وتوزيع المياه في كافة أحياء المدينة، ستعود إلى الانتظام التدريجي وفق الجداول المعتادة، كما كان سائداً قبل فترة الحرب".

وشكرت "الجهات المعنية والكوادر الفنية والأمنية التي تضافرت جهودها لإنجاز هذا العمل الحيوي، حفاظاً على استمرارية المرافق العامة وتأميناً لاحتياجات المواطنين الأساسية".

14:08

بشرى سارة لأهالي النبطية

اعلنت بلدية النبطية، في بيان، انه "بفضل الجهود الحثيثة والتعاون المشترك بين مؤسسة كهرباء لبنان وبلدية مدينة النبطية، وبمتابعة مستمرة من النائب الحاج هاني قبيسي، وبمؤازرة كريمة من مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، تم إنجاز أعمال إصلاح خط كهرباء الخدمات الأساسي (المعروف بـ "خط 66")، والذي يُعد الشريان الحيوي لتغذية آبار المياه والمستشفيات في المدينة.

كما اعلنت ان "عملية ضخ وتوزيع المياه في كافة أحياء المدينة، ستعود إلى الانتظام التدريجي وفق الجداول المعتادة، كما كان سائداً قبل فترة الحرب".

وشكرت "الجهات المعنية والكوادر الفنية والأمنية التي تضافرت جهودها لإنجاز هذا العمل الحيوي، حفاظاً على استمرارية المرافق العامة وتأميناً لاحتياجات المواطنين الأساسية".

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