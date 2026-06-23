إلى محبي خسارة الوزن سريعاً.. تحذير من إبرة جديدة في لبنان

وأشارت إلى أن "هذا المستحضر لا يزال ضمن مراحل الدراسات والأبحاث العلمية ولم يستكمل بعد المسار العلمي والتنظيمي المطلوب لاعتماده بالشكل الذي يبرر الترويج له أو تسويقه للجمهور باعتباره علاجا متاحا وآمنا للاستخدام، فضلا عن أن بيع الأدوية أو تداولها من داخل العيادات الطبية خارج إطار الصيدليات المرخصة يشكل تجاوزا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء".

ولفتت النقابة الى أنها "انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية وحرصها على السلامة العامة وحماية صحة المواطنين من أي مخاطر محتملة ناجمة عن استعمال أدوية أو مستحضرات غير مرخصة أو مجهولة المصدر، تناشد كلا من ونقابة الأطباء التحرك الفوري واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من الوقائع المتداولة ومتابعة أي مخالفات محتملة واتخاذ التدابير القانونية والتنظيمية المناسبة بما يحفظ صحة المواطنين ويصون المعايير الطبية والمهنية والأخلاقية".

وأكدت أن "صحة الناس وسلامتهم تبقى فوق أي اعتبارات أخرى، ولا يجوز أن تتحول المنصات الإعلامية إلى وسيلة للترويج لمستحضرات غير مستوفية للشروط العلمية والتنظيمية المطلوبة".