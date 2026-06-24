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محليات

لبنان "محشور".. وإسرائيل تدفع نحو علي الطاهر (الديار)

2026-06-24 | 00:30
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لبنان &quot;محشور&quot;.. وإسرائيل تدفع نحو علي الطاهر (الديار)
لبنان "محشور".. وإسرائيل تدفع نحو علي الطاهر (الديار)

أشارت مصادر لبنانية متابعة للمفاوضات الى ان لبنان "محشور" في مسألة المناطق التجريبية، فواشنطن تتبنى المطالب الاسرائيلية في هذا الخصوص لجهة تحديد رقعها الجغرافية، حيث رشح ان تل ابيب تطرح فكرة دخول الجيش الى منطقة علي الطاهر ومحيطها وتنظيفها، في مسعى لخلق اشكال داخلي بين الجيش وحزب الله، خصوصا ان تلك العملية تحتاج الى تعاون وتنسيق بين الطرفين، في ظل الامكانات الحالية للجيش، والاهم انها تحتاج الى غطاء سياسي جامع، غير متوافر حتى الساعة في ظل الرفض المبدئي لتلك المناطق من قبل الثنائي، مع ليونة في حال اعتماد القضاء، باعتباره يسقط معادلة "الخط الاصفر" في وقت برز فيه خلال الساعات الماضية اقتراح يحدد ضفتي نهر الليطاني بعمق 2 كلم كمنطقة تجريبية، وهو ما يطرح الكثير من الاشكاليات، كونه يتناول المناطق التي حاول الاسرائيلي الوصول اليها دون ان ينجح في ذلك، علما ان نقطة الخلاف الرئيسية تبقى في اصرار لبنان أن تكون هذه المناطق داخل "الخط الأصفر"، أي المناطق التي احتلتها إسرائيل، بينما تريد الأخيرة أن تكون "المناطق التجريبية" خارجه


 
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مفاوضات

علي الطاهر

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رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري لـ فايننشال تايمز: منع التصعيد بلبنان بالتنسيق بين بيروت وواشنطن وطهران والوسطاء
مفاوضات واشنطن: تفاهمات أولية.. وعقدة "المناطق التجريبية" (الجمهورية)

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