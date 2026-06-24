عاجل
مراسل الجديد: شهيدان اثر استهداف سيارة عند أطراف دوحة كفررمان في النبطية
مراسل الجديد: شهيدان اثر استهداف سيارة عند أطراف دوحة كفررمان في النبطية
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
28
o
البقاع
28
o
الجنوب
27
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
08:48
جنبلاط يحذر من فوضى الاتفاقات!
07:51
في وسط الطريق "لطميات" براس بيروت (شاهد الفيديو)
13:40
من هذه القرى جنوباً.. الجيش الإسرائيلي اقترح الإنسحاب!
12:31
المنطقة "التجريبية" من طرح بري.. وخلية لخفض التصعيد!
10:21
العثور على سيارة حادثة الزلقا.. وفرار السائق!
محليات
ماذا طلب سلام من حزب الله؟
2026-06-24 | 07:09
A-
A+
ماذا طلب سلام من حزب الله؟
استقبل رئيس
مجلس الوزراء
نواف سلام وفدًا من نقابة الصحافة، برئاسة النقيب عوني الكعكي، وقال الرئيس سلام، خلال اللقاء وردًّا على أسئلة الوفد:
في موضوع مسار المفاوضات "وُضع
لبنان
في صورة الخلية التي تشكّلت في سويسرا، ونحن جزء منها، وهدفها تثبيت وقف إطلاق النار، إلا أن مسار واشنطن مختلف عنها. ذهبنا إلى المفاوضات في واشنطن لأنها الطريق الأقل كلفة على لبنان. هل سنصل إلى اتفاق؟ لا أحد يعرف مسبقًا نتيجة أي مفاوضات. لكننا نعرف جيدًا ما نريده منها، وهو الانسحاب
الإسرائيلي
الكامل."
وأضاف: "لن نقبل ببقاء خمس نقاط ولا نقطتين. ونطالب أيضًا بالإفراج عن الأسرى، وإنهاء مسألة النقاط العالقة على الحدود. وفي المقابل، نقدّر أن يطرح الجانب الإسرائيلي ترتيبات
أمنية
، وسنناقش ما هو مقبول منها وما هو غير مقبول. ولست متشائمًا."
في موضوع حصرية السلاح وتطبيق اتفاق الطائف، قال الرئيس سلام: "هناك مسألة غير قابلة للجدال. فاتفاق الطائف يتحدث عن الانسحاب الإسرائيلي، وعن الإصلاحات، وكذلك عن بسط سلطة الدولة. ونحن متأخرون 36 عامًا عن بسط سلطة الدولة وعن عدد من الإصلاحات، منذ إقرار اتفاق الطائف."
وتابع: "أنا لا أطلب من
حزب الله
سوى الوفاء بالتزاماته. فقد التزم، من خلال حكومة عام 2006 التي كان جزءًا منها، بتطبيق القرار 1701، الذي ينص على ضرورة استكمال بسط سلطة
الدولة على
كامل أراضيها وتطبيق اتفاق الطائف، والأهم، على جعل منطقة جنوب الليطاني منطقة خالية من السلاح. كما التزم مجددًا عام 2024، في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، من خلال اتفاق وقف الأعمال العدائية، بحصرية السلاح، وقد حدد الاتفاق حصرًا الجهات الست المخوّلة حمل السلاح."
وأضاف: "نحن لا نحصر السلاح إرضاءً لإسرائيل. هذه مسألة لبنانية مستقلة ومتفق عليها، وقد تأخرنا في تنفيذها طويلًا، أي منذ إقرار اتفاق الطائف."
وقال: "اتفاق الطائف سلة متكاملة، لكنه طُبّق بصورة انتقائية. فأهميته أنه جدّد العقد الاجتماعي للبنان وأنهى الحرب، إلا أن اللامركزية الإدارية لم تُطبّق، كما لم يتحقق استقلال السلطة القضائية. أما مسألة إلغاء الطائفية السياسية، فمنصوص عليها بوصفها هدفًا وطنيًا أساسيًا يقتضي العمل على تحقيقه، وهي تتطلب إنشاء الهيئة الوطنية المولجة بوضع الخطط والدراسات لإلغائها وفق خطة مرحلية، وهو ما نصّت عليه المادة 95 من الدستور."
وتابع: "علينا استكمال تطبيق اتفاق الطائف، وتصحيح ما طُبّق منه خلافًا لنصه، والعمل على سد الثغرات التي ظهرت في تطبيقه، والاستعداد لتطويره كلما دعت الحاجة إلى ذلك."
وأضاف: "لقد تحاورنا، منذ عام 1975 وحتى عام 1989، للأسف، أحيانًا بالنار والسلاح، وخضنا عشرات جولات التفاوض السياسي وصولًا إلى اتفاق الطائف، لذلك لسنا بحاجة إلى مفاوضات
جديدة
لتطبيق الاتفاق. هناك مسائل تُناقش في
مجلس النواب
أو
مجلس الوزراء
، أي في المؤسسات التي نعمل على استعادة دورها، ومن بين هذه الأمور مشروع قانون اللامركزية الإدارية ومشاريع القوانين الإصلاحية الأخرى، لكننا لن نتفاوض على تطبيق اتفاق الطائف."
في موضوع انتهاء مهمة
القوات
الدولية في الجنوب، قال الرئيس سلام: "ما زلنا نرى حاجة إلى وجود قوة دولية في الجنوب للقيام بثلاث مهام أساسية: المراقبة، والإفادة، والتنسيق والاتصال. وحتى في حال توصلنا إلى اتفاق مع إسرائيل، سنبقى بحاجة إلى هذا الدور، نظرًا إلى التاريخ القائم بيننا."
وأضاف: "قدّم الأمين العام للأمم المتحدة ثلاثة خيارات، فيما يعود القرار إلى مجلس الأمن. وهذه الخيارات قابلة للتعديل بما يتلاءم مع ما قد نصل إليه في المفاوضات، ووفق الترتيبات العسكرية التي ستواكب الانسحاب الإسرائيلي."
مقالات ذات صلة
ماذا قال نائب حزب الله عن العلاقة مع دمشق؟ ( فيديو)
بين الاحتواء والمواجهة.. ماذا يقرر حزب الله؟ (تقرير)
بعد الاتفاق.. ماذا قال نائب حزب الله للجديد؟
ماذا طلب سلام من حزب الله؟
محليات
نواف سلام
الجديد
حزب الله
الله؟
العودة الى الأعلى
جولة جديدة من مفاوضات لبنان - إسرائيل .. الجديد تواكب مباشرة
وزير الخارجية الإسرائيلي: حزب الله يشكل خطرا على استقلال لبنان وأمن إسرائيل
اقرأ ايضا في محليات
09:18
مراسل الجديد: شهيدان اثر استهداف سيارة عند أطراف دوحة كفررمان في النبطية
09:18
مراسل الجديد: شهيدان اثر استهداف سيارة عند أطراف دوحة كفررمان في النبطية
09:07
مراسل الجديد: مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة عند أطراف دوحة كفررمان في النبطية
09:07
مراسل الجديد: مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة عند أطراف دوحة كفررمان في النبطية
08:58
مراسل الجديد في واشنطن: وصول الوفد اللبناني الى وزارة الخارجية الاميركية
08:58
مراسل الجديد في واشنطن: وصول الوفد اللبناني الى وزارة الخارجية الاميركية
يحدث الآن
محليات
09:18
مراسل الجديد: شهيدان اثر استهداف سيارة عند أطراف دوحة كفررمان في النبطية
محليات
09:07
مراسل الجديد: مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة عند أطراف دوحة كفررمان في النبطية
محليات
08:58
مراسل الجديد في واشنطن: وصول الوفد اللبناني الى وزارة الخارجية الاميركية
اخترنا لك
مراسل الجديد: شهيدان اثر استهداف سيارة عند أطراف دوحة كفررمان في النبطية
09:18
مراسل الجديد: مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة عند أطراف دوحة كفررمان في النبطية
09:07
مراسل الجديد في واشنطن: وصول الوفد اللبناني الى وزارة الخارجية الاميركية
08:58
مصدر أمني للجديد: دورية إسرائيلية حضرت الى بلدة عين عرب التي أعاد الجيش فتح الطريق فيها أمس وطلبت من مختارها إخلاء المنازل قبل الخامسة تحت طائلة تدميرها
08:56
جنبلاط يحذر من فوضى الاتفاقات!
08:48
مراسل الجديد في واشنطن: أجواء إيجابية سياسيًا في مفاوضات الأمس مقابل تعثّر عسكري بعد رفض وفد الجيش اللبناني مقترح المناطق التجريبية التي حددها الوفد الإسرائيلي لبدء الانسحاب
08:31
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2026-06-09
فيديو - تفصيل لافت على صدور لاعبي إيران
2026-06-20
أول تعليق من "حزب الله" على إغلاق هرمز
2026-05-17
الجيش الإسرائيلي ينذر قرى قضاء صيدا (صورة)
2026-06-16
رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني: على واشنطن أن تثبت التزامها بإنهاء الحرب على لبنان والتقيد بكل بنود مذكرة التفاهم
2026-06-22
بشرى لأهالي الجنوب
13:24
مقدمة النشرة المسائية 23-06-2026
بالفيديو
بالفيديو
13:24
مقدمة النشرة المسائية 23-06-2026
2026-06-23
للمرة الخامسة ولمدة 3 أيام.. لبنان واسرائيل وجهاً لوجه
2026-06-22
مقدمة النشرة المسائية 22-06-2026
2026-06-22
من أوتوستراد النبطية.. مراسل الجديد يواكب المشهد
2026-06-21
مقدمة النشرة المسائية 21-06-2026
2026-06-21
نشرة الطقس المسائية 21-06-2026
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
10:19
حريق كبير في الدكوانة.. مراسلة الجديد تنقل المشهد
محليات
10:19
حريق كبير في الدكوانة.. مراسلة الجديد تنقل المشهد
محليات
15:11
إلى محبي خسارة الوزن سريعاً.. تحذير من إبرة جديدة في لبنان
محليات
15:11
إلى محبي خسارة الوزن سريعاً.. تحذير من إبرة جديدة في لبنان
محليات
14:08
بشرى سارة لأهالي النبطية
محليات
14:08
بشرى سارة لأهالي النبطية
محليات
10:21
العثور على سيارة حادثة الزلقا.. وفرار السائق!
محليات
10:21
العثور على سيارة حادثة الزلقا.. وفرار السائق!
محليات
12:49
استهداف طبيب أثناء أداء واجبه.. والنقابة تناشد
محليات
12:49
استهداف طبيب أثناء أداء واجبه.. والنقابة تناشد
عربي و دولي
11:27
قبيل بدء المفاوضات.. السفير الاسرائيلي: "حزب الله" يشعر بالقوة!
عربي و دولي
11:27
قبيل بدء المفاوضات.. السفير الاسرائيلي: "حزب الله" يشعر بالقوة!
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026