ماذا طلب سلام من حزب الله؟

استقبل رئيس نواف سلام وفدًا من نقابة الصحافة، برئاسة النقيب عوني الكعكي، وقال الرئيس سلام، خلال اللقاء وردًّا على أسئلة الوفد:

