"نراقب الانتهاكات ونرصدها"... رسالة من حزب الله

صدر عن الاعلام الحربي في حزب الله البيان التالي:



للمرّة الثانية خلال أقلّ من 48 ساعة تعمّد جيش العدوّ الإسرائيليّ استهداف مواطِنين لبنانِيّين كانوا يتفقّدون أماكن سكنهم في دوحة كفررمان متذرّعًا بأنّهم كانوا يشكّلون تهديدًا على قوّاته المحتلّة.

وأسفر الاعتداء الغادر الذي نُفّذ الساعة 16:30 بغارة صاروخيّة من مسيّرة معادية عن استشهاد مواطنَين مدنيَّين جرى استهدافهما بشكل مباشر.

تؤكّد المقاومة الإسلاميّة مجدّدًا أنّ ما أقدم عليه العدوّ يُعدّ انتهاكًا فاضحًا لوقف إطلاق النار الذي التزمت به حتّى الآن، وأنّها تراقب هذه الانتهاكات وترصدها.

