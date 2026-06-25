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محليات

بلد عربي يقرر اعتماد توقيت "غرينيتش"!

2026-06-25 | 10:25
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بلد عربي يقرر اعتماد توقيت &quot;غرينيتش&quot;!
بلد عربي يقرر اعتماد توقيت "غرينيتش"!

أعلنت الحكومة المغربية الخميس العودة إلى اعتماد توقيت غرينيتش اعتبارا من 20 أيلول بعد ثماني سنوات من العمل بالتوقيت الصيفي (ت غ زائد ساعة)، استجابة "لمطالب المواطنين" الداعية لإلغاء هذا الإجراء.

وكان المغرب يعتمد التوقيت الصيفي منذ العام 2008، لكن فقط خلال الفترة بين نيسان وأيلول من كل عام.

وفي العام 2018 تقرر العمل به طوال العام، باستثناء شهر رمضان.

وبرّر هذا القرار بخفض استهلاك الكهرباء، وتقليص فارق التوقيت مع بلدان غرب الاتحاد الأوروبي، الشريك الاقتصادي الرئيسي للمغرب.

لكنه أثار ردود فعل رافضة تزايدت في الأعوام الأخيرة، فضلا عن تساؤلات حول مدى نجاعته في تقليص استهلاك الطاقة، وتأثيراته الصحية المحتملة خصوصا على الأطفال.

والخميس قال رئيس الوزراء عزيز أخنوش في تصريح للصحافيين إن الحكومة قررت  العودة إلى توقيت غرينيتش، "لمعالجة الإشكاليات التي أثارتها الساعة الإضافية لدى المواطنين"، "في إطار تفاعل الحكومة" مع مطالبهم.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، في المؤتمر الصحافي الأسبوعي للحكومة، أن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من الساعة الثانية فجر الأحد 20 أيلول.

يكتسي هذا الإعلان أيضا طابعا سياسيا على بعد أقل من ثلاثة أشهر من الانتخابات التشريعية المقررة في 23 أيلول، إذ وعد رئيس الوزراء الأسبق عبد الإله بنكيران مؤخرا بإلغاء التوقيت الصيفي في حال عودة حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقوده، إلى رئاسة الوزراء.
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