فريد البستاني يبحث مع الوزير رسامني في مشاريع إنمائية وحيوية لمنطقة الشوف

وخلال اللقاء، عرض الحاجة إلى استكمال أعمال تزفيت وتأهيل عدد من الطرقات الأساسية في المنطقة، ولا سيما طرق وادي ، ووادي بنحليه، ودير ، والناعمة، أسوة بما يحصل في بلدة البيرة حيث يتم تزفيت وصيانة طرقاتها الداخلية بمتابعة من البستاتي، لما لهذه المشاريع من أهمية في تسهيل حركة المواطنين وتعزيز السلامة العامة.كما شدّد على ضرورة تطوير خدمات النقل العام في منطقة ، من خلال تأمين وسائل نقل تربط قرى الجبل بالمناطق الساحلية، بما يساهم في تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وتأمين تنقّل أكثر سهولة وكفاءة وبكلفة أقل للطلاب والموظفين وسائر أبناء المنطقة.وتناول البحث أيضاً ملف صيانة وإعادة تأهيل شبكة الإنارة الممتدة من ملتقى النهرين إلى دير القمر، والتي ساهم البستاني في إنشائها سنة 2018، بعد تعرض عدد من أعمدة وتجهيزات الإنارة للتخريب والسرقة، الأمر الذي يستوجب تدخلاً سريعاً لإعادة تأهيلها وضمان مستخدمي الطريق.وأكد البستاني عقب اللقاء أهمية التعاون بين مختلف الإدارات والوزارات المعنية لتلبية الحاجات الإنمائية للمناطق، مشيداً بتجاوب الوزير رسامني واستعداده لمتابعة هذه المطالب والعمل على تنفيذها وفق الإمكانات المتاحة.