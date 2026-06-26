هل ترتفع تعرفة الكهرباء؟

صدر عن والمياه البيان الآتي:

"اطلع والمياه جو الصدي على واقع تكلفة انتاج الطاقة، خصوصاً في ظل الارتفاع الكبير لأسعار المحروقات جراء الحرب الدائرة في المنطقة، تزامناً مع إنخفاض الجباية في بعض المناطق، مما يتسبب بخسائر مالية لمؤسسة - كما كان يجري في الحقبات السابقة - ما لم يتم إعادة النظر بسعر الكيلوواط المعتمد .



كما ذكّر بأن المؤسسة منذ إستلامه مهامه تشتري المحروقات من عائدات الجباية، في ظل رفضه العودة الى نهج السلف والاستدانة من الخزينة، اي من جيوب المواطنين" .



اضاف: "الحل العملي والبديهي في هكذا هو تعديل سعر الكيلوواط وجعله متحركاً مع حركة أسعار عالمياً، وهذا ما خلصت اليه الدراسات دوماً بين ومؤسسة الكهرباء والبنك الدولي.



إلا أن الحكومة رفضت إعادة النظر بالتعرفة وسعر الكيلوواط في ظل الوضع المعيشي الصعب الذي يمر به اللبنانيون، لذا جدّد الصدي المطالبة من مجلس الوزراء الايعاز بسداد جميع المستحقات المترتبة على الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة لصالح لقاء اشتراكاتها واستهلاكها للتيار الكهربائي التي تتخطى 268 مليون بمعدل ٥٠ مليون دولار شهريا. هكذا خطوة تتيح توفير الاموال اللازمة لشراء المحروقات لصالح المؤسسة حتى فصل الخريف، وحينها تكون الصورة توضحت أكثر وتبلور واقع سوق النفط عالمياً".