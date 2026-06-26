رئاسة الجمهورية: الرئيس عون يشكر الإدارة الأميركية والرئيس ترامب على جهودهما في استضافة المفاوضات ورعايتها ودعم موقف لبنان للوصول إلى الخطوة التي أُعلنت اليوم