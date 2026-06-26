الرئيس سلام: الإطار الذي تم التوصل اليه اليوم مع اسرائيل برعاية أميركية هدفه تحقيق انسحاب اسرائيلي كامل واستعادة سيادة الدولة

النص المبدئي لاتفاق الإطار بين لبنان واسرائيل: تؤكد إسرائيل أن عملياتها العسكرية في لبنان جاءت رداً على تهديدات الجماعات المسلحة ولا سيما حزب الله وتعلن أنها لا تملك أي أطماع إقليمية في لبنان