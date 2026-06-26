من مسافة قريبة.. الجيش الإسرائيلي يزعم وينشر

أعلن جيش ، الجمعة، إصابة ضابطين وجنديين خلال مواجهة من مسافة قريبة مع أحد عناصر في .ونقلت عن مصدر عسكري قوله إنه تم استهداف العنصر المسلح بعد قيامه بإلقاء ، فيما شنت غارات على بنى تحتية في بلدة بيت ياحون عقب الاشتباك، إضافة إلى قصف مدفعي استهدف مواقع أخرى في المنطقة.