علم من وسائل الإعلام.. بري يكشف موقفه من الاتفاق

لصحيفة «الشرق الأوسط»، ردّاً على سؤال حول ما إذا كان قد اطّلع على مضمون الاتفاق:

«قرأته... ورأيت فيه الفتنة».