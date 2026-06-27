ترامب يهنئ عون باتفاق الإطار.. ولقاء قريب في واشنطن

تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، مساء ، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، هنأه خلاله بتوقيع اتفاق الإطار بين وإسرائيل برعاية الأميركية، مؤكدًا وقوف بلاده إلى جانب لبنان والشعب اللبناني، والعمل على توفير كل ما من شأنه ضمان تنفيذ بنود الاتفاق بما يعيد الأمن والاستقرار إلى البلاد.







وأكد الرئيس ترامب أن تتمنى للشعب اللبناني الخير والتقدم، ولن تدخر جهدًا في دعم سيادة واستقلاله ووحدة أراضيه، إلى جانب مساندة بسط سلطة الدولة بقواها المسلحة على كامل الأراضي اللبنانية، ومنع أي تهديد لاستقرار البلاد، إضافة إلى دعم مواقف رئيس الجمهورية وقرارات الحكومة.

وأشار ترامب إلى أن واشنطن ستساهم أيضًا في دعم الاقتصاد اللبناني وتعزيز قدرات القوى الأمنية الشرعية، بما يساعد لبنان دوره الريادي في محيطه والعالم.

من جهته، شكر نظيره الأميركي على موقفه الداعم للبنان وسلطته الشرعية ومؤسساته الدستورية والأمنية، وفي مقدمها ، مؤكدًا أن الدولة اللبنانية ستتحمل مسؤولياتها في تنفيذ اتفاق الإطار.

كما أعرب الرئيس عون عن أمله في أن تساهم الولايات المتحدة في منع أي خرق للاتفاق، والعمل على ضمان تنفيذ جميع الالتزامات التي تم التفاهم عليها، ولا سيما ممارسة الضغط على للانسحاب من الأراضي التي لا تزال تحتلها في جنوب لبنان، بما يسهّل انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية.

وفي ختام الاتصال، أشار الرئيس ترامب إلى لقاء مرتقب سيجمعه بالرئيس عون قريبًا في الأميركية واشنطن.