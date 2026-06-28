مسلحون بـ "RPG" في النبطية.. أدرعي يزعم وينشر

قال المتحدّث الجيش أفيخاي أدرعي إن قوات وحدة أيغوز التابعة للفرقة 36 رصدت أمس عدداً من عناصر وكانوا مسلحين بقذائف آر بي جي في ، بالقرب من ما وصفه بـ "المنطقة الأمنية" في .

وأضاف في منشور عبر "أكس": "استهدف سلاح الجو، بتوجيه من ، مبنى كان العناصر يعملون منه، بحسب زعمه.

وقال: "في هجوم آخر في المنطقة، قامت قوات المتعددة الأبعاد بتدمير منصة إطلاق تابعة لـ ".