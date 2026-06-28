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محليات

مراسل الجديد: الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرات وقام بإحراق منازل في الخيام قضاء مرجعيون وسط تحرك آلياته داخل المدينة

2026-06-28 | 00:57
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مراسل الجديد: الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرات وقام بإحراق منازل في الخيام قضاء مرجعيون وسط تحرك آلياته داخل المدينة
مراسل الجديد: الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرات وقام بإحراق منازل في الخيام قضاء مرجعيون وسط تحرك آلياته داخل المدينة
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مراسل الجديد: الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرات وقام بإحراق منازل في الخيام قضاء مرجعيون وسط تحرك آلياته داخل المدينة

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قال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله: "لقد أضطررنا إلى حمل السلاح دفاعًا عن وجودنا وتحرير أرضنا، لأنَه لم تكن لدينا دولة تتحمَّل مسؤولياتها أو تقوم بواجباتها، بل كانت أحيانًا إلى جانب الاحتلال كما حدث عام 1982، واليوم ليس لدينا دولة بالمعنى الحقيقي تطمئن شعبها وتحميه، بل يوجد أفراد في سلطة غلَبوا ولاءاتهم الخارجية على مصالح شعبهم، ووقّعوا على صكّ استسلام تغلّب على مفهوم الدولة ذات السيادة الوطنيَّة.

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تعيش الساحة اللبنانية ما يشبه الهزات الارتدادية، في أعقاب التوقيع على "إعلان النيات" أو "اتفاق الإطار" الذي رسم خريطة طريق جديدة محفوفة بالتحديات، في ظل دعم أميركي مباشر للاتفاق عبر عنه اتصال الرئيس دونالد ترامب برئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وصف بـ"الإيجابي جداً"، هنأه فيه بتوقيع الاتفاق واختتمه بعبارة "أراك قريباً"، ما يؤشر إلى زيارة رسمية مرجحة لعون إلى واشنطن في الأسابيع المقبلة. وعبر أركان الحكم عن ارتياحهم للنتيجة التي تحققت في واشنطن، باعتبارها مدخلاً واقعياً إلى تحقيق السيادة اللبنانية فعلاً وجلاء إسرائيل، بدلاً من الحرب العبثية التي لا تقود إلا إلى توسيع رقعة الاحتلال يوماً بعد يوم. وفي المقابل، شكّل التوقيع صدمة للثنائي الشيعي الذي أعلن رفضه للاتفاق، خصوصاً مع ورود معلومات عن"ملحق أمني"، لم تتضح تفاصيله. وهذا الواقع ينذر بمواجهة داخلية حادة.

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أوضحت بلدية الغازية، أنه "فور اندلاع الحريق الذي وقع قبل يومين، سارعت إلى التواصل مع الجهات والهيئات المختصة وفرق كشافة الرسالة للاسعاف الصحي - فوج الإطفاء- الغازية، وعملت على تسهيل جميع الإجراءات اللازمة، بما أسهم في سرعة الاستجابة لإخماد الحريق، انطلاقًا من مسؤوليتها تجاه السلامة العامة.

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اشتباه بحريق مفتعل.. وبلدية الغازية توضح

أوضحت بلدية الغازية، أنه "فور اندلاع الحريق الذي وقع قبل يومين، سارعت إلى التواصل مع الجهات والهيئات المختصة وفرق كشافة الرسالة للاسعاف الصحي - فوج الإطفاء- الغازية، وعملت على تسهيل جميع الإجراءات اللازمة، بما أسهم في سرعة الاستجابة لإخماد الحريق، انطلاقًا من مسؤوليتها تجاه السلامة العامة.

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